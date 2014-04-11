"واشنطن بوست" تدعو أمريكا لاستخدام سلاح المعونة للضغط على مصر

واصلت صحيفة واشنطن بوست تحريض الإدارة الأمريكية على مصر، حيث دعت إدارة باراك أوباما إلى استخدام المعونة، كسلاح لإجبار الحكومة المصرية على التمسك بمعايير الديمقراطية.

وتحت عنوان "على إدارة أوباما أن تجبر حكام مصر على التمسك بمعايير الديمقراطية"، قالت الصحيفة، إن إدارة مصر الحالية لم تنفذ ما وعدت به وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، والذى شدد على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية وقانونية، تضمن اكتمال العملية الانتقالية بديمقراطية، حتى يتثنى للجانب الأمريكى أن يستعيد إرسال المعونات، والتى توقفت منذ أغسطس الماضى، أو كما قال كيرى "على جنرالات مصر أن يساعدونا لنساعدهم".

كما انتقدت تصريح كيرى "أن السيسى اتخذ خطوات جدية للحكم الديمقراطى"، وأشارت إلى أن هذا غير منطقى فى ظل الاعتقالات وحبس الصحفيين الذى تتبعه الحكومة حالياً، مشيرة إلى أن أكبر دليل على عدم التزام القاهرة بمعايير الديمقراطية هى الأحكام التى صدرت بحق النشطاء السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل، مؤسسى حركة 6 إبريل، ومن أسباب الحركة الاحتجاجية ضد نظام مبارك، كما وصفهم المقال، بالإضافة لأحمد دومة على إثر مخالفة قانون التظاهر الذى لم يحظ بقبول شعبى أو حقوقى، حتى من أيد العزل للرئيس السابق محمد مرسى ومنافس السيسى فى الانتخابات القادمة حمدين صباحى، الذى دعا للعفو عن النشطاء الثلاثة وإلغاء قانون التظاهر.

وتطرقت الصحيفة لحبس صحفيى الجزيرة منذ ديسمبر الماضى بتهمة مساعدة جماعة إرهابية، خاصة أن هناك بعض الأجانب من ضمنهم، ليس هذا فقط، بل هناك حوالى 16 ألف معتقل فى السجون المصرية منذ عزل مرسى، كما أن هناك ألف سجين منذ تطبيق قانون التظاهر.

كما أوردت تصريح عضو الكونجرس باتريك جى ليهى فى يناير الماضى، "لو استمر المجلس العسكرى فى مصر فى سياساته المستبدة وعدم إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، فلن تتمكن الولايات المتحدة من أن تسترجع إرسال المعونة للحكومة المصرية".