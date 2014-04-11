نيويورك تايمز: أدلة إدانة متهمى خلية الماريوت صور عائلية وحيوانات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقائع جلسة أمس لمحاكمة صحفيى قناة الجزيرة الدولية أو ما عرف إعلامياً بـ"خلية الماريوت"، وتهكمت الصحيفة على أدلة الإدانة التى عرضها القاضى أمس ، حيث قالت " إن القاضى قد استمع إلى فيديو يظهر صور عائلية وحيوانات وصور للاجئين صوماليين فى كينيا، فيما يفترض أن هذا الفيديو دليل إدانة للمتهمين ".

وقد كانت تلك الفيديوهات محفوظة على كارت ذاكرة مع أحد المتهمين "بيتر جريستى" وهو أسترالى الجنسية، وتم فض فيديوهات الكارت كحرز من ضمن أحراز القضية حيث كان فى حوزة المتهم عند القبض عليه.

فيما صرخ أحد المتهمين من خلف القفص أن القاضى لم يشاهد الفيديوهات المزعومة وأن تلك المحاكمة هزلية وغير عادلة لأن الأدلة ليست كافية لإثبات الإدانة ضدهم.

وكان القاضى رفض أن يستبعد الفيديو كحرز من أحراز القضية على الرغم من أنه لا يمت لقناة الجزيرة بصلة، كما رفض أن يطلق سراح المتهمين بكفالة حتى موعد المحاكمة القادم فى 22 أبريل .