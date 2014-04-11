وزير النقل يزور عمان للمشاركة فى اجتماعات "الجسر العربى للملاحة"

بدأ وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان تستغرق يومين، يشارك خلالها غدا السبت فى اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربى للملاحة إلى جانب الأردن والعراق.

وأفاد مدير عام الشركة المهندس حسين الصعوب – لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان اليوم الجمعة – بأن الاجتماعات سوف تبحث فى الإنجازات التى حققتها الجسر العربى للملاحة خلال الفترة الماضية، والنظر فى إمكانية إقرار ميزانية الشركة إضافة إلى الموضوعات الاستراتيجية الخاصة بالخطوط الجديدة.

وقال الصعوب إن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور سوف يلتقى صباح غد السبت فى مقر رئاسة الوزراء مع الدكتور الدميرى ومندوب وزير النقل العراقى وذلك بحضور وزيرة النقل الأردنية الدكتورة لينا شبيب، فيما سيعقد ظهر غد مؤتمر صحفى للحديث عن إنجازات الشركة والتحديات التى تواجهها.

وكان مدير الشركة قد أكد مؤخرا على أن أهمية الجسر العربى للملاحة تتأتى من مساهمة حكومات الدول الثلاث فى تأسيس الجسر العربى للملاحة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تعزيز التبادل التجارى بين المشرق والمغرب العربى ليصل إلى أكثر من 2 مليار دولار سنويا.

يشار إلى أن وزراء نقل مصر والأردن والعراق هادى العامرى قد ترأسوا اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بالقاهرة مؤخرا بحضور مدير عام الشركة المهندس حسين الصعوب وأعضاء مجلس الإدارة.. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتى يأتى على رأسها الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2014، وأيضا المؤثرات الاقتصادية والإقليمية التى واجهتها خلال المرحلة الماضية والتى أثرت على مستوى أدائها.

وقد أعلن الوزراء الثلاثة عن ارتفاع رأس مال الشركة من 6 ملايين خلال العام 1985 إلى حوالى 100 مليون خلال العام الماضى بسبب الزيادة المطردة فى الأرباح العائد نتيجة لخدمات النقل مميزة التى تقدمها، حيث تستهدف خططها الجديدة تطوير ما تقدمه من خدمات ورفع كفاءة تشغيل الأسطول وتدعيم الوحدات البحرية.

والجسر العربى للملاحة هى أحد النماذج الناجحة للتعاون العربى المشترك حيث تم تأسيسها عام 1985 بين حكومات مصر والأردن والعراق لتقديم خدمات النقل البحرى سواء للركاب أو البضائع، وتمتلك فى الوقت الحالى 7 سفن لنقل الركاب والشحن متوسط أعمارها 9 سنوات، وهو ما يجعلها مالكة لأحدث أسطول بحرى بالمنطقة.

يذكر أن شركة الجسر العربى قامت بنقل أكثر من 25 مليون مسافر من السياح والحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى أكثر من مليونى سيارة مختلفة عبر 50 ألف رحلة بحرية.

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