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خطيب "شبرا": الجهاد فى الإسلام لأعداء الدين وليس لقتال أبناء الوطن

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خطيب "شبرا": الجهاد فى الإسلام لأعداء الدين وليس لقتال أبناء الوطن خطيب "شبرا": الجهاد فى الإسلام لأعداء الدين وليس لقتال أبناء الوطن

تناول الشيخ عزت ياسين، خطيب مسجد الخازندار بشبرا، قضية "الرحمة فى الإسلام"، موضحا أن الإسلام يقوم على بنيان الرحمة والتعاون بين أفراد المجتمع، مشددا على أن ذلك ينطلق من حب الأوطان، وأن ذلك هو ما يشدد عليه الإسلام، مؤكدا أن حب الوطن من الإيمان.

واستنكر "ياسين" الأحداث الأخيرة والتفجيرات التى استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وطالب، الدولة، بالتعامل بحسم مع هذه الجرائم.

فيما انتشرت العديد من سيارات الشرطة حول محيط المسجد وأمام البوابة الرئيسية، وشددت على تواجدها بمحيط المسجد تحسبا لتواجد جماعة الإخوان الإرهابية.
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