رئيس الاورمان: معاقبة المسؤول عن استئجار العرسان فى حفل زفاف الأيتام بالدقهلية

قال المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إن ما حدث في احتفالية الجمعية بالزفاف الجماعي، يوم الاربعاء بالدقهلية واستئجار أشخاص لتأدية “دور العريس” بسبب سفر العرسان الحقيقيين هو خطأ بجميع المقاييس وأمر غير مقبول تمامًا.

وعرض برنامج صباح أون فى حلقة اليوم الجمعة فيديوهات حفل زفاف جماعيا لـ20 عريسا وعروس من اليتامى نظمته محافظة الدقهلية بالتعاون مع جمعية دار الأورمان ، احتفالا بيوم اليتيم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى، وشهد المحافظ الاحتفالية وقدم التهانى للعرائس والعرسان، والهدايا العينية والمالية التى بلغت 50 ألف جنيه.

وأثناء الحفل فوجئ الحضور بأنهم يؤدون دورا فى مسرحية عبثية، من دون معرفة منهم بالأمر، بعد أن اتضح أن العرسان الذين اعتلوا كراسى العرس مستأجرون لتأدية «دور العرسان» لتمر الاحتفالية الرسمية، التى حضرها المحافظ وبعض المسئولين.

وأضاف القبانى فى مداخلتة ببرنامج صباح أن الجمعية لا تعلم بهذا الأمر تمامًا، مؤكدًا أن الجمعية تجري التحقيق في هذا الشأن ومعاقبة المسئول عن استئجار العرسان، مضيفًا أن هذا الشخص سيتم إيقافه عن العمل على الفور بسبب عدم التزامه بالتعليمات.