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وفاة الكاتبة سو تاونسند عن عمر يناهز 68 عاماً

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وفاة الكاتبة سو تاونسند عن عمر يناهز 68 عاماً وفاة الكاتبة سو تاونسند عن عمر يناهز 68 عاماً

فارقت الكاتبة البريطانية Sue Townsend الحياة عن عمر ناهز الـ 68 عاماً.

Sue  صاحبة سلسلة كتب " Adrian Mole"  الشهيرة كانت لها مجموعة من المسرحيات الكبيرة وكتبٌ استخدمت في البرامج الإذاعية وحقّقت شهرة واسعة.

وكان أهمّ ما أصدرته الراحلة هو كتاب " The Secret Diary of Adrian Mole"، في عام 1982، حيث بيع منه مليونا نسخة في غضون 3 أعوام.

وأصدرت بعد ذلك كتاب " The Growing Pains of Adrian Mole"، عام 1984، فسجّل نسبة مبيعات خياليّة في الثمانينات.

يُذكر أنّ Sue Townsend ولدت في بريطانيا، عام 1946، وفقدت نظرها، بعدما أصيبت بمرض السكري في الثمانينات. وخضعت لعملية زرع كلية عام 2009، قبل أن تُصاب بعدها بجلطة دماغيّة في كانون الأول 2012. وكانت متزوّجة، ولديها 4 أبناء.

 

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