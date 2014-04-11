لميس وكريم يهددان عرش السلطان سليمان

أثار الثنائي الدرامي التركي الجديد أنجين أكيوريك وتوبا بيوكستون عبر مسلسلهما الجديد "مال أسود وعشق" الذي تعرضه قناة ATV التركية وتستعد لعرضه مجموعة MBC قريباً، عاصفة إعجاب وثناء غير مسبوقين في مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد بدأت تنهال عليهما بشكل يومي، آلاف التعليقات التي تثني على أدائهما، وقد اختيرا الثنائي المثالي الأكثر كمالاً للعام 2014 في تركيا في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انطلقا معاً كالصاروخ، وصارا يتقدمان في تصنيف المشاهدة الأسبوعي مساء كل أربعاء منافسين بقوة المسلسل التاريخي الأشهر "حريم السلطان4" الذي يعرض في اليوم ذاته على قناة ستار التركية.

ومن أبرز التعليقات التي نشرتها الصحافة التركية نقلاً عن "تويتر" و"فيس بوك":

- أداء الثنائي أنجين وتوبا ناجح جداً.

- كل يوم أربعاء لدينا موعد مع مسلسل وثنائي يحبس الأنفاس من شدة الإثارة والتشويق.

- قصة رائعة وأبطال أروع.

- أنجين ممثل مبدع وديناميكي وتوبا ممثلة مثالية تجيد تحريك المشاعر بسهولة من قوة وصدق أدائها على الشاشة.

- إيقاعهما في الأداء سريع ومثير .

- توبا أجمل امرأة وأنجين أوسم ممثل، وكلاهما مناسبان معاً كثنائي مميز.

- كلاهما مكملان لبعضهما البعض كأن القصة كتبت لهما دون غيرهما.

- أداؤهما المشترك جيد جداً، وطاقتهما مرتفعة معاً.

- أداؤهما مدهش ويستحقان منا المتابعة والإهتمام.

- كدت أبكي حين رأيت أداء أنجين الرائع، والعمل يستحق أن ننتظر أنجين عامين كاملين بعد مسلسله السابق "فاطمة".

- أنجين وتوبا أشبه بقصيدة شعر وسيطلقان بأدائهما الدافىء رياح الحب.

- لا داعي للبحث عن الألماس بوجود أنجين وتوبا لأنهما أثمن وأجمل من الألماس.

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