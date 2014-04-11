المغرب يحافظ على تصنيف “فيتش” ويقلل من العجز الاقتصادي بالعام 2013

أظهرت وكالة التصنيف العالمية “فيتش” أن المغرب حافظ على درجة “بي بي بي” بفضل تزايد آفاق الاستقرارالاقتصادى .

وافادت اليوم وكالة الأنباء المغربية الرسمية نقلا عن تقرير لها خصص لتصنيف البلدان المستوردة والمصدرة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على درجة “بي بي بي مع آفاق مستقرة ” بالنسبة للمملكة.

وأبرز محللو وكالة “فيتش” أن المغرب تمكن، بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، وانخفاض أسعار النفط وإصلاح نظام المقاصة، من تقليص العجز في العام الماضى 2013 .

وأكد خبراء “فيتش”، الذين يتوقعون نموا مضطردا للاقتصاد المغربي بأزيد من أربعة في المائة في العامين 2014 و2015

> مدعوما بالتحسن التدريجي للاقتصاد في منطقة اليورو، أن الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، والذي انتعش بأزيد من عشرين في المائة خلال العام الماضي عزز نمو الناتج المحلي الاجمالي.

أ ش أ