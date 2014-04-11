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المغرب يحافظ على تصنيف “فيتش” ويقلل من العجز الاقتصادي بالعام 2013

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المغرب يحافظ على تصنيف “فيتش” ويقلل من العجز الاقتصادي بالعام 2013 المغرب يحافظ على تصنيف “فيتش” ويقلل من العجز الاقتصادي بالعام 2013

أظهرت وكالة التصنيف العالمية “فيتش” أن المغرب حافظ على درجة “بي بي بي” بفضل تزايد آفاق الاستقرارالاقتصادى .

وافادت اليوم وكالة الأنباء المغربية الرسمية نقلا عن تقرير لها خصص لتصنيف البلدان المستوردة والمصدرة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على درجة “بي بي بي مع آفاق مستقرة ” بالنسبة للمملكة.

وأبرز محللو وكالة “فيتش” أن المغرب تمكن، بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، وانخفاض النفط وإصلاح نظام المقاصة، من تقليص العجز في العام الماضى 2013 .

وأكد خبراء “فيتش”، الذين يتوقعون نموا مضطردا للاقتصاد المغربي بأزيد من أربعة في المائة في العامين 2014 و2015
> مدعوما بالتحسن التدريجي للاقتصاد في منطقة اليورو، أن الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، والذي انتعش بأزيد من عشرين في المائة خلال العام الماضي عزز نمو الناتج المحلي الاجمالي.

أ ش أ

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