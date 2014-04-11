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مصر تفوز بجائزة أفضل جناح سياحي في معرض سيدني الدولي

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مصر تفوز بجائزة أفضل جناح سياحي في معرض سيدني الدولي مصر تفوز بجائزة أفضل جناح سياحي في معرض سيدني الدولي


> نجحت القنصلية العامة في سيدني في الفوز بجائزة أفضل جناح في المعرض السياحي الدولي للعطلات والسفر للعام الثاني على التوالي، حيث حصل الجناح المصري على المركز الأول في فئة الأجنحة الكبيرة تقديراً لطريقة العرض المميزة وحسن توظيف مستنسخات الآثار الفرعونية ولافتات الدعاية المصورة للمقاصد السياحية المصرية والأسلوب الشيق لأعضاء القنصلية في الترويج لأماكن الجذب السياحي في .

وصرح أيمن كامل القنصل العام في سيدني أن البعثة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة والمكتب السياحي المصري في طوكيو من أجل ضمان مشاركة إيجابية للجناح المصري في المعرض الدولي للعطلات والسفر وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستعادة التدفق السياحي.

وقد حرصت القنصلية على ادخال عناصر جذب جديدة في معرض هذا العام بالجهود الذاتية، وذلك من خلال تنظيم فقرة موسيقية للعزف على آلة العود قدمها أحد أعضاء البعثة وكذلك عرض أزياء فرعوني الذي لفت انتباه الزائرين، بالإضافة إلى إجراء سحب على هدايا رمزية من المشغولات اليدوية المصرية التي قام بتوفيرها المكتب السياحي.

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