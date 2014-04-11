مصرع طفل وإصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة سفاجا

شهد طريق الغردقة سفاجا اليوم الجمعه مصرع طفل واصابة 5 أشخاص من اسرته فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة سفاجا وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وايداع جثة الطفل بالمشرحة.

وتم تحرير محضر بالحادث ويباشر المستشار اسلام شمس مدير نيابة الغردقة التحقيقات

تلقي الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد انقلاب سيارة ملاكى رقم 1257 ط رل بالكيلو 30 طريق “الغردقة – سفاجا”، مما آدى إلى مصرع طفل احمد حراجي حامد 9 سنوات وإصابة 5 أشخاص، من أسرة واحدة.

وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج.