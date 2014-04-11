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حرس السواحل الليبية تحتجز 400 مهاجر إفريقي كانوا في طريقهم لأوربا

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حرس السواحل الليبية تحتجز 400 مهاجر إفريقي كانوا في طريقهم لأوربا حرس السواحل الليبية تحتجز 400 مهاجر إفريقي كانوا في طريقهم لأوربا

ليبيا

قال مسؤولون ليبيون يوم الخميس إن حرس السواحل في ليبيا احتجزوا أكثر من 400 مهاجر معظمهم من منطقة القرن الأفريقي في المياه الليبية في اليومين الماضيين وهم يحاولون العبور بطريق غير مشروع إلى أوروبا في قوارب صغيرة.

تابع قاسم أيوب ، المتحدث باسم القوات البحرية ، أن حرس السواحل احتجز خمسة قوارب مليئة بالمهاجرين.

وأطلقت طلقات تحذير على عدة قوارب وتم إنقاذ 78 شخصا من قارب كان يوشك على الغرق.

وقال محمد البطي ، نائب قائد العمليات البحرية ، إن معظم من احتجزتهم الشرطة جاءوا من الصومال وإريتريا وان عددا قليلا منهم من غانا ونيجيريا. وتم احتجاز بعضهم في مركز للشرطة في طرابلس ويقوم فريق طبي من الأمم المتحدة بفحصهم.

وقال أيوب إنَّ أكثر من 400 شخص إجمالا تم احتجازهم. وقال “لاحظنا أن القوارب كانت تحمل أعدادا كبيرة ولذا فإننا نتوقع أن تكون بعض القوارب قد تمكنت من التسلل إلى الجانب الآخر من البحر المتوسط”.

ومنذ الإطاحة بمعمرالقذافي في عام 2011، زادت بشدة أعداد المهاجرين الذين يعبرون ليبيا سعيا الى الوصول إلى أوروبا.

رويترز

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