أفخاد الدجاج بالليمون وإكليل الجبل

المقادير:
- نصف كيلوجرام من أفخاذ دجاج
-عصير ليمونتين
-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
- فصان مفرومان من الثوم
- رشّة من الملح
- ملعقتان كبيرتان من إكليل الجبل
- حبة واحدة من الليمون مقطعة الى دوائر
طريقة التحضير:
1-تغسل أفخاذ الدجاج جيداً بالماء، وتترك حتى تصفى.
2- يزا ل جلد الأفخاد قبل قليها.
3- توضع الأفخاد على نار قوية في مقلاة مع عصير الليمون وإكليل الجبل والملح وزيت الزيتون وقطع الليمون وفصوص الثوم الى حين النضوج.
4- من ثم تترك الأفخاد على نار هادئة ، ويتم تغطيتها لمدة ثلث ساعة على الأقل حتى يصبح لونها ذهبياً.
5- يقدّم هذا الطبق ساخناً.
(هذه المقادير تكفي لشخصين).
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