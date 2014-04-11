أفخاد الدجاج بالليمون وإكليل الجبل

المقادير:

- نصف كيلوجرام من أفخاذ دجاج

-عصير ليمونتين

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

- فصان مفرومان من الثوم

- رشّة من الملح

- ملعقتان كبيرتان من إكليل الجبل

- حبة واحدة من الليمون مقطعة الى دوائر

طريقة التحضير:

1-تغسل أفخاذ الدجاج جيداً بالماء، وتترك حتى تصفى.

2- يزا ل جلد الأفخاد قبل قليها.

3- توضع الأفخاد على نار قوية في مقلاة مع عصير الليمون وإكليل الجبل والملح وزيت الزيتون وقطع الليمون وفصوص الثوم الى حين النضوج.

4- من ثم تترك الأفخاد على نار هادئة ، ويتم تغطيتها لمدة ثلث ساعة على الأقل حتى يصبح لونها ذهبياً.

5- يقدّم هذا الطبق ساخناً.

(هذه المقادير تكفي لشخصين).

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