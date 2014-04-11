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صلاح: أستمع لأسوأ موسيقى؟ إنها مجرد أناشيد دينية

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صلاح: أستمع لأسوأ موسيقى؟ إنها مجرد أناشيد دينية صلاح: أستمع لأسوأ موسيقى؟ إنها مجرد أناشيد دينية

رد محمد صلاح لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي على ما قاله زميله الصربي نيمانيا ماتيتش بأن المصري يستمع لموسيقى سيئة مؤكدا أنها مجرد أناشيد دينية.

وكان ماتيتش قد سخر من الموسيقى التي يسمعها زميله المصري في الفريق مشيرا إلى أنها الأسوأ على الرغم من عدم معرفته بها.

وقال صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إنها ليست أغاني، هي مجرد أناشيد للشيخ مشاري راشد العفاسي لكنهم يظنوا أنها أغاني".

وكان صلاح وماتيتش قد انضما لتشيلسي في يناير الماضي كالصفقتين الشتويتين للفريق الإنجليزي قادمين من بازل وبنفيكا.

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