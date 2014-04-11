"الهوت كوتور" في شقّة كريستيان ديور الفندقية

في فندق "ماجستك بارييير" Majestic Barriere في "كان"، يمنحك منظر الشمس عند الغروب، حين تعانق مياه المتوسط، إحساساً بأنّك في حلم جميل لا تريدين أن تستفيقي منه! فمن على شرفة واحدة من بين أفخم الشقق التي يخصّصها هذا الفندق لزبائن من نوع خاصّ، لا تتحدّث ملامح هذا الموقع وديكوره سوى بلغة الفخامة والترف...

تتجسّد عوالم كريستيان ديور في ديكور هذه الشقة الممتدة على 450 متراً مربّعاً في الطبقة السادسة. ويغلب الرمادي المستوحى من "البوتيك" الذي يقع في "أفنيو مونتاين" عليها، وتؤطّرها المصمّمة ناتالي رايان بإرث هذه الدار العريقة.

وتؤثث قاعةَ الطعام طاولةٌ كبيرة تنتمي إلى طراز لويس السادس عشر، تحوطها كراسٍ دائرية، يُمكن رؤية مثيلاتها في كلّ متاجر "ديور"، وهي مكسوّة بالقماش الفضي والرمادي المتموج، المستوحى من قماش "البليسييه" الذي استعمله ديور في الأزياء التي كان يصمّمها. وتتوسّط الصالون أرائك فاخرة، مزدانة بوسادات باللون الأحمر، الذي عبّر مرّة المصمّم الراحل عنه، قائلاً: "أعشق الأحمر لأنّه لون الحياة". ويبدو تركيز المصمّمة رايان على الخشب واضحاً، إذ يغطّي جدران الصالون.

ويجمع ديكور غرف النوم ما بين البساطة والرقي، حيث ترتدي جدرانها القماش المبطّن الرمادي الفاتح، وتفصل بوابات من الزجاج المخطّط المستوحى من خطوط حقائب يد دار "ديور" بينها وبين الحمّام الملحق بها. وتزيّن هذه الجدران صور أبرز نجمات هذه الدار العريقة وسفيرات جمالها.

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