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أفكار تشجّع الرياضة العائلية

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أفكار تشجّع الرياضة العائلية أفكار تشجّع الرياضة العائلية

قد تغفلين عن ممارسة الرياضة البدنية يومياً بسبب انشغالات الحياة اللامتناهية والالتزامات المهنية والواجبات المنزلية.
"سيدتي نت" يطلعك على فوائد الرياضة، ويقدّم لك بعض النصائح التي تساعدك على تحويلها الى نشاط أسري جماعي.

لما لا تمارسي الرياضة كهواية مفضلة لديك، فتختاري أحد أنواعها حسب ميولك وقدراتك البدينة وعمرك، فتستمتعي بممارستها في البيت أو في النادي الرياضي أو في الهواء الطلق؟
تساعدك التمرينات الرياضية على التحكم بوزنك، وشدّ جسمك منعاً من الترهل، خصوصاً بعد اتباع حمية صارمة.
وتؤمّن لك الوقاية من أمراض جمّة كالتهاب المفاصل والجلطات الدماغية وبعض أنواع السرطان وتساهم في انخفاض مستوى السكر في الدم وتمنع الاصابة بترقق العظام وآلام الظهر، كما تمنحك الشعور بالنشاط والحيوية، وتحررك من التوتر والضغوط النفسية وتساهم في محاربة الشخوخة وتؤخر ظهور التجاعيد.
اليك 6 نصائح تساعدك على ممارسة الرياضة، مع أفراد عائلتك:
1- نظّمي وقتك، عبر تسجيل كلّ ما يحب أن تقومي به على ورقة أو على الكمبيوتر أو على جوالك.
2- اختاري التمرينات الرياضية المفضلة والمرغوبة لدى أطفالك، كما يمكن لزوجك مشاركتكم أيضاً. واحرصي على التنويع كل فترة كي لا تشعروا بالملل.
3- احرصي على وجود روح التنافس بينكم.
4- راقبي وزنك باستمرار، وذلك بحضور الجميع ليكون بهدف التشجيع الجماعي.
5- احرصي على تبديل أماكن ممارسة الرياضة في النادي الرياضي مثلاً، أو في الحديقة أو في المنزل، أو على الشاطئ.
6- ابتكري أفكاراً خلاقة، حيث يمكنك أن تقتني ملابس رياضية بلونين مختلفين بهدف تعزيز المنافسة بين الفريقين مثلاً.

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