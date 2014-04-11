أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

تخلصي من حبوب بشرتك قبل الصيف

Google+ Print
تخلصي من حبوب بشرتك قبل الصيف تخلصي من حبوب بشرتك قبل الصيف

لماذا لا تتخلصين من قلقك المستمر هذا العام من ظهور حب الشباب؟ وذلك عبر اختيار الوصقات الطبيعية الأفضل لبشرتك.
إليك بعضاً من هذه الأفكار:
1. الخس والحليب
المكونات:
• فنجان من الحليب قليل الدسم.
• 5 ورقات من الخس.
الطريقة:
ضعي الخس مع الحليب على نار هادئة لمدة دقائق حتى الغليان، ثم استخدمي أوراق الخس وكأنها كمادات على وجهك لمدة 20 دقيقة، وفي النهاية قومي بمسح وجهك بقطنة مبللة.
2. الترمس
المكونات:
• ترمس مطحون.
• فازلين.
الطريقة:
امزجي الترمس مع الفازلين، وادهني بشرتك به يومياً.
3. العسل
المكونات:
• فنجان من العسل.
• حزمة من البقدونس.
• ثمرة من الخيار.
الطريقة:
افرمي البقدونس والخيار جيداً بعد غسلهما، ثم امزجيهما بالعسل حتى يصبح المزيج كالعجين، وادهني بشرتك به مرة أو مرتين يومياً.
4. الحلبة
المكونات:
• ملعقة من الحلبة المطحونة.
• صفار بيضة.
• ملعقة من ماء الورد.
الطريقة:
امزجي المكونات وضعيها على وجهك حتى تجف مع تجنب منطقة العينين، وفي النهاية قومي بغسل وجهك بالماء، ثم مرري عليه قطنة مبللة بماء الورد.
 5. الصبار 
يمكنك استخدام عصارة الصبار في مسح الوجه بها مرة واحدة يومياً.
 6.  التمر اله ندي
قومي بغلي التمر الهندي، وامسحي بشرتك به جيداً، ثم اغسليها بالماء، ومرري قطنة مبللة بماء الورد عليها.

تابعي هنا:

العسل للتخلص من البقع الداكنة هذا الصيف

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي