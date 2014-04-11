تخلصي من حبوب بشرتك قبل الصيف

لماذا لا تتخلصين من قلقك المستمر هذا العام من ظهور حب الشباب؟ وذلك عبر اختيار الوصقات الطبيعية الأفضل لبشرتك.

إليك بعضاً من هذه الأفكار:

1. الخس والحليب

المكونات:

• فنجان من الحليب قليل الدسم.

• 5 ورقات من الخس.

الطريقة:

ضعي الخس مع الحليب على نار هادئة لمدة دقائق حتى الغليان، ثم استخدمي أوراق الخس وكأنها كمادات على وجهك لمدة 20 دقيقة، وفي النهاية قومي بمسح وجهك بقطنة مبللة.

2. الترمس

المكونات:

• ترمس مطحون.

• فازلين.

الطريقة:

امزجي الترمس مع الفازلين، وادهني بشرتك به يومياً.

3. العسل

المكونات:

• فنجان من العسل.

• حزمة من البقدونس.

• ثمرة من الخيار.

الطريقة:

افرمي البقدونس والخيار جيداً بعد غسلهما، ثم امزجيهما بالعسل حتى يصبح المزيج كالعجين، وادهني بشرتك به مرة أو مرتين يومياً.

4. الحلبة

المكونات:

• ملعقة من الحلبة المطحونة.

• صفار بيضة.

• ملعقة من ماء الورد.

الطريقة:

امزجي المكونات وضعيها على وجهك حتى تجف مع تجنب منطقة العينين، وفي النهاية قومي بغسل وجهك بالماء، ثم مرري عليه قطنة مبللة بماء الورد.

5. الصبار

يمكنك استخدام عصارة الصبار في مسح الوجه بها مرة واحدة يومياً.

6. التمر اله ندي

قومي بغلي التمر الهندي، وامسحي بشرتك به جيداً، ثم اغسليها بالماء، ومرري قطنة مبللة بماء الورد عليها.

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