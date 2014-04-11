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27 صورة لمحبات المكياج الخليجي القوي

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27 صورة لمحبات المكياج الخليجي القوي 27 صورة لمحبات المكياج الخليجي القوي

عندما ترين عبارة "المكياج الخليجي"، فإنّ أوّل ما يتبادر إلى ذهنك بالتأكيد هو المكياج الجذاب الذي يقوم على الألوان القوية، كالأزرق والبني...مع النظرة الساحرة اللامعة والرموش السميكة الغنية.
وقد تشعرين بأنّ هذا المكياج الخليجي لن يكون ملائماً للمراهقات ومحبّات المكياج البسيط. لكنّ العكس تماماً هو الصحيح. فالطرق الحديثة لتطبيق المكياج قد تجعل المكياج الخليجي يجمع ما بين القوة والرقة في مكياج واحد، كي تتمتّع السيّدات جميعهنّ، مهما اختلفت أذواقهنّ، بهذا المكياج المترف الرائع ذي الإطلالة الفريدة.

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إليك الخطوات في ما يلي:
1. بداية، قومي بوضع طبقة من الكونسيلر حول عينيك بأكملهما. ضعي بضع نقاط منه حول العين، ثمّ امزجيه بخفة باستخدام تكنيك التربيت.
2. ضعي طبقة من الظلال الأزرق على جفنيك العلويين، من بداية خط الرموش وحتى الجفن المتحرك فقط، مع إبقاء منطقة الجفن الثابت وحتى منطقة الحاجب بلونها الطبيعي.
3. ابدئي بوضع الظلال باللون البني الداكن في منطقة الجفن الثابت، مع سحب اللون إلى زاوية العين الخارجية.
4. استخدمي الفرشاة لمزج اللون البني ليكون داكناً في بدايته، وليتدرّج كلما اتجهتِ إلى أعلى، فيكون خفيفاً عند وصوله إلى منطقة الحاجب.
5. ضعي طبقة من ظلال العيون الأبيض، أسفل حاجبيك، لمزيد من الإضاءة والتأثير.
6. ضعي القليل من الجليتر اللامع فوق ظلال الجفون الأزرق في منطقة الجفن المتحرك.
7. حدّدي جفنك السفلي باستخدام قلم العيون الأزرق.
8. حدّدي عينيك من الداخل باستخدام قلم الكحل. ثمّ ارسمي عينيك من الخارج باستخدام قلم الأي لاينر.
9. وأخيراً، قومي بتحديد حاجبيك بقلم الكحل البني، ثمّ ضعي طبقتين من الماسكرا.

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سيدتي