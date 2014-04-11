نشطاء يدشنون هاشتاج «#ليه_هنتخب_مرتضى»: «علشان باسم يوسف ياكل عيش»

احتفى النشطاء على «تويتر» بإعلان المستشار مرتضى منصور، ترشحه لرئاسة الجمهورية، على طريقتهم الخاصة بتدشين هاشتاج باسم «#ليه_هنتخب_مرتضى»، وحملت الأسباب التي تناولها النشطاء لانتخاب «منصور» الكثير من السخرية ، فيما اعتبر البعض أنه الأنسب للمنصب.

فقال حسام حسني: «هنتخب مرتضى بدل ما يطلعلي السي دي بتاع اختي، واكتشف ان اختي متجوزة عرفي، وعندها عيال مع أن أنا ماعنديش إخوات بنات أساساً»، ولم يغب عن محمد شحاته رئاسة «منصور» لنادي الزمالك، فاعتبر أن سبب انتخابه ليكون «رئيس كل أندية مصر، وعلشان الزمالك يكسب الدوري».

فيما قالت إيمان عبدالرازق : «علشان أخلاقه عالية والعيب ميطلعش منه .. و خجله طاغي ع شخصيته».

وأشار «إرهابي ملثم» أنه سينتخبه «بصراحة لأنه أرشيف مصر الحديث، مؤرخ يواكب العصر، وداعاً زمن الجبرتى وجمال حمدان نحن نحيا عصر أبو لسان سيديهاتي أحسن من حاتي»

واعتبرت «مصرية أوي» أنها ستنتخبه «علشان عايزه حد يوصلنا للحضيض بسرعه علشان جايز وقتها نفوق بقه، ونعرف غلطنا، وهو اسرع واحد حايوصلنا للحضيض»، وتساءل سيد حفني بقوله «ليه هتنتخب مرتضى منصور لما ممكن انتخب سما المصري؟»، وتهكم «سيستم أيرور» على ترشح مرتضى، قائلًا سأرشحه لأنه «الأمل الوحيد في الحفاظ على أخلاق الشباب».

وأوضح «أحمد القنجه» أن «مرتضى هو الوحيد اللي كل واحد في مصر تلاقي له سي دي عنده، يعني بعد كده لو عايز تقدم في شغلانه بدل ما تقدم ب سي في تقدم ب سي دي»، واعتبر محمود أفندي أن انتخابه سيجعله «وجبة ساخرة» للإعلامي باسم يوسف، قائلًا: «علشان باسم يوسف يلاقي حد يشتغل عليه، الراجل حاله واقف خليه ياكل عيش».

وتابع محمد صبري: «هنتخبه راجل متقدم وبطل مستندات من زمان ومواكب التطور وشغال بالسيديهات، زي ما دمر الزمالك في سنتين يقدر يدمر مصر في شهرين»، وأشاد حسن سيد بقدرته على كسب القضايا من خصومه، وأنه له قدرة على فهم القانون.

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