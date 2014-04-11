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موناكو يرغب في التعاقد مع “زيدان”

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موناكو يرغب في التعاقد مع “زيدان” موناكو يرغب في التعاقد مع “زيدان”

كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، أن نادي موناكو يرغب في التعاقد مع النجم المعتزل زين الدين زيدان، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل.

وحسبما ذكرت وكالة الانباء الاسبانية، أكدت الصحيفة أن موناكو سيبذل مساعيه للتعاقد مع زيدان، المدرب المساعد لفريق ريال مدريد الإسباني، لكي يخلف كلاوديو رانييري الذي سيترك تدريب الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وتضيف (ليكيب) أن رئيس نادي موناكو، الملياردير الروسي ديميتري ريبولوفليف، يفكر في البحث عن مدرب جديد، لا سيما وأن لاعبي الفريق الفرنسي ليسوا سعداء بطريقة رانييري. 

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