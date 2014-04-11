مشروع لتحويل قش الأرز لـ “وقود حيوي وطاقة كهربائية” بشراكة إيطالية بالدقهلية

التقى المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية بوفد ممثلي عدد من الشركات العاملة في مجال تحويل قش الأرز إلى وقود حيوي و طاقة إنتاجية بشراكة إيطالية.

تناول اللقاء الذي عقده المحافظ و ممثلــي إدارة البيئة والنظافة و الشئون القانونية و الشئون المالية و الإدارية مناقشة و استعراض المشروع المقدم من مجموعة تلك الشركات لإقامة مشروع لتدوير المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز واستخراج البيوئيثانول ( الوقود الحيوي ) و إنتاج الطاقة الكهربائية بنطاق محافظة الدقهلية و يستوعب خط الإنتاج بالمشروع المذكور 300 ألف طن سنوياً من قش الأرز و ينتج 60 ألف طن بيوئيثانول و كذا 13 ألف طن ميجا وات كهرباء و يحتاج المشروع الى مساحة 150 ألف م2 لإقامته.

وأكد الشوادفى خلال الاجتماع أن المحافظة حريصة على تذليل كافة العقبات و توفير كافة الامتيازات اللازمة.

و أشار الشوادفى إلى أن المشروع يمكن إقامته بالمنطقة الصناعية بجمصة بالمرحلة الرابعة على أن تكون الأرض كحق انتفاع و ليس تمليك، مشيراً إلى أهمية قيام الشركات بتقديم دراسة جدوى فنية و إقتصادية شاملة و كذا كافة المستندات الخاصة بالشركات و الشراكة حتى يتم دراستها و حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه وعرض مذكرة على مجلس الوزراء و التنمية الصناعية للدراسة و اتخاذ اللازم.