الأحد.. "اتحاد السياحيين العرب" ينظم ندوة عن التاريخ الأسود للإخوان

ينظم اتحاد المرشدين السياحيين العرب بالقاهرة محاضرة عامة تحت عنوان: "المحظورة.. صفحات من التاريخ الأسود لجماعة الإخوان المسلمين من الإسماعيلية إلى المنشية 1928-1954"، وذلك يوم الأحد المقبل بمقر الاتحاد العربى للمرشدين السياحيين.

وتقام المحاضرة تحت رعاية محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، وهانى حميد، مسئول النشاط الثقافى بالاتحاد، ويحاضر فيها الدكتور أحمد غباشى، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر وعضو اتحاد المؤرخين العرب.

ويتحدث "غباشى"، فى المحاضرة، عن نشأة حسن البنا مؤسس الجماعة والخطوات الأولى لتأسيس جماعة الإخوان 1928، وكذلك القواعد التى أرساها "البنا" المتمثلة فى ترسيخ مفهوم السمع والطاعة والبيعة للمرشد والذى يهدف إلى تحويل أعضاء الجماعة إلى دمى بلا فكر تتحرك حسب رؤية المرشد.

ويتطرق "الغباشى"، فى المحاضرة، الشبه بين الإخوان واليهود والمتمثل فى عقدة شعب الله المختار والتشابه بين فكر الإخوان وفكر الماسونية، ثم ينتقل إلى نقطة مهمة، وهى انتقال الجماعة من الدعوة والدين إلى السياسة أو الانتقال من مملكة الله إلى مملكة الشيطان، ويستعرض فى حديثه علاقة الإخوان بإسماعيل صدقى، الملك فاروق، وعلى ماهر، ملقياً الضوء على العلاقة المريبة بين البنا وبريطانيا والولايات المتحدة.