الأمير وليام يعتذر عن بكاء ابنه ليلاً وإيقاظ مضيفيه

اعتذر الأمير William من مضيفيه في نيوزيلندا عن بكاء ابنه ليلاً، لأنّه تسبّب في إيقاظ الجميع وإزعاجهم.

ووجّه الأمير الذي يُقيم عند الحاكم العام في نيوزيلندا، برفقة زوجته وابنه، هذا الاعتذار إلى الحاضربن، أثناء جلوسهم على مائدة الغداء، حيث مازح الحضور بتشبيه صوت بكاء ابنه بصراخ أعضاء فريق كرة القدم النيوزيلاندي "All Blacks" أثناء المنافسات؛ وذلك أمام 200 شخص من الحاضرين. وتابع الأمير كلامه بالقول: "ربّما الأمير الصغير يُجهّز نفسه للانضمام إلى أعضاء فريق "All Blacks".

وقبل الجلوس على مائدة الغداء، رحّب الحاكم العام بدوره بالعائلة الملكية، وخصّ الأمير George بالترحيب، لأنّ الأمير أضفى جواً من المرح أثناء وجوده في نيوزلندا، على حدّ قول الحاكم.

وبعد الغداء، تمّت إزاحة الستار عن لوحة للملكة Elizabeth، قام برسمها شاب نيوزلندي، يُدعى Nick Cuthel.

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