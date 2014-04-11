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المعهد العالي للقضاء يختتم برنامجين تدريبيين لقضاة وزارة العدل

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    اختتمت الأربعاء الدورة التأهيلية الخامسة والسادسة لقضاة وزارة العدل، التي تأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء والبالغ عددهم 50 قاضيا من فئة (ب - ج) من جميع محاكم مناطق المملكة، والتي نظمها المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في فندقي موفنبيك بالقصيم، وفندق سوفيتل بالخبر. وبين عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود أن الدورة شملت عدداً من الحقائب التدريبية التأهيلية في عدد من الموضوعات للقضاة، يأتي من أهمها: «التعاملات مع الأنظمة وصياغة الحكم القضائي، وفي مهارات الاتصال والتفتيش القضائي، وكيفية استخدام التقنية في عمل القاضي، والفاعلية في إدارة المكتب القضائي، وحقوق القاضي الوظيفية، وقواعد التعامل مع الأنظمة.

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