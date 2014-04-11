«المهندسون» يبايعون مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد

رفعت الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس حمد بن ناصر الشقاوي نيابة عنه وعن أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها وجميع المهندسين بالمملكة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومبايعة سموه عقب تعيينه ولياً لولي العهد. جاء ذلك في برقية بعثها المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة لسموه أكد فيها على أن حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هي تقود البلاد نحو الاستقرار الذي يمنح الوطن الغالي النهضة الشاملة بإذن الله، وما اختيار سموه ولياً لولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء إلا شاهدا على ذلك.

وأكد الشقاوي بأن ما أمر به خادم الحرمين مع هيئة البيعة يصب في المقام الأول لمصلحة البلد التي يقيم عليه شعب بالغ الأهمية لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وما نشاهد من تلاحم في الأسرة الحاكمة يعكس تلاحم الشعب مع الحكومة ومع بعضهم لأجل الحفاظ على هذا الوطن الغالي.

من جهته، قدم الدكتور غازي بن سعيد العباسي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين تهنئته ومبايعته للامير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، وأكد العباسي بأن سموه سيكون خير معين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان حفظهم الله جميعاً في مسيرة البناء والتطوير لبلادنا سائلاً الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها. وأضاف العباسي بأن من نعم الله على بلدنا أن وهبنا حكومة رشيدة معتدلة تتجسد في خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الذي دأب على توجيه القرارات الحكيمة ببعد نظره وثاقب رؤيته السديدة وحكمته البالغة، وما اختيار ومبايعة الامير مقرن ولياً لولي للعهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء يعد واحداً من القرارات الموفقة والسديدة، حيث يعد سموه رجل دولة بارز وقيادي متمرس.