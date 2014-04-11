وفد مجلس منطقة الرياض يقف ميدانياً على احتياجات حي النظيم ويزور المدارس

بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس منطقة الرياض قام وفد من أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس منطقة الرياض برئاسة المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند وعبدالله بن عثمان الدهش، والدكتور سعد بن عبدالله المرعبة وعبدالله بن محمد الرميزان، بزيارة لعدد من مدارس حي النظيم. وكان في استقبال الوفد مدير مكتب التربية والتعليم بقرطبة سهم بن ضاوي الدعجاني وعدد من مشرفي المكتب ومديري مدارس الندوة والصحابة وجبل طارق وأعضاء مجلس حي النظيم التطوعي.وتحدث في البداية محمد العتيبي مدير ابتدائية الندوة عن المبنى النموذجي للمدرسة وعن نادي الحي الذي يشرف عليه مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم والذي سيفتتح فيها قريبا، وسيستفيد منه المجتمع المحيط بما يخدم العمليتين التعليمية والتربوية.واطلع الحاضرون على تجربة مجلس حي النظيم التطوعي حيث كان مجدولا على قائمة الزيارة الوقوف على هذه التجربة وأن المجلس أنشئ كأحد مشاريع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في النظيم والجنادرية من أجل النهوض بحي النظيم في جميع المجالات: الأمنية، التعليمية، الصحية، البيئية، والاجتماعية، عن طريق رصد القصور والتواصل والتعاون مع الأجهزة المعنية لحلها.

وتناول نايف الرويلي الأمين المساعد للمجلس احتياجات حي النظيم التعليمية والتي تتمثل في سرعة التخلص من المباني المستأجرة، والتي يبلغ عددها 20 مدرسة مستأجرة منها 14مدرسة ابتدائية، وتحدث عن المشاريع والبرامج التي نفذها وينفذها المجلس واستفاد منها أبناء وبنات الحي مثل: ملتقى كلنا متطوعون، ندوة لسلامتك، كسوة الشتاء، دورات التواصل الذكي والمراسل الصحفي وثقافة العمل الحر وغيرها.

وقال عبدالله الدرع رئيس شعبة الإدارة المدرسية في مكتب التربية والتعليم بقرطبة إن مدارس حي النظيم المستأجرة يجري حاليا تشييد مبانٍ لها كمشاريع وأن العمل جار فيها بشكل متفاوت، وعرض إحصائية لما تم إنجازه إضافة إلى إحصائيات لعدد الطلاب وعدد المعلمين وغيرها. وذكر الدرع أن التحدي يتمثل في الطلب الكبير على المدارس من حيث الطلاب حيث تخطت الأعداد في ابتدائية الندوة وثانوية جبل طارق حاجز الألف طالب، إضافة إلى أن المنطقة منطقة واعدة سكانيا وفيها نهضة عمرانية وعليها إقبال غير مسبوق على البناء فيها حيث تحتوي على 7 مخططات جديدة. من جانبه أكد عبدالرحمن السبيل رئيس شعبة التوجيه والإرشاد في مكتب قرطبة أن من ضمن الصعوبات التي تواجه المرشد الطلابي في عمله في المدارس هو كثرة أعداد الطلاب، وأن المكتب يسعى إلى توفير المرشدين الطلابيين في مدارس النظيم بحسب الاحتياج الوارد في لائحة التشكيلات المدرسية، مبينا أن المنطقة بحاجة إلى مزيد من المدارس خاصة في أحياء الندوة والنظيم الجنوبي وابن باز.بعدها قام الدكتور إبراهيم المسند المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الرياض وأعضاء وفد مجلس منطقة الرياض يرافقهم أ. سهم الدعجاني مدير مكتب التربية والتعليم بقرطبة وعدد من مشرفي المكتب وأعضاء المجلس التطوعي بالاطلاع على مرافق مدرسة حي الندوة الابتدائية، ثم قاموا بزيارة مدرستي الصحابة الابتدائية (مستأجرة)، وثانوية جبل طارق ووقف الوفد على جوانب القصور في هذه المباني إضافة إلى الاطلاع على النماذج المضيئة والمشرقة التي تقدمها إدارات هذه المدارس بدعم مباشر من مكتب التربية والتعليم بقرطبة بما يخدم العمليتين التربوية والتعليم، والذي انعكس إيجابا على تحقيق هذه المدارس عددا من الجوائز في عدد من المسابقات على مستوى إدارة تعليم الرياض.

وفي لفتة إنسانية قام أعضاء الوفد بتقديم واجب العزاء لذوي مفلح العنزي حارس ابتدائية الصحابة الذي توفاه الله قبل يومين، حيث زاروا مقر العزاء وقدموه إلى ذويه.