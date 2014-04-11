تواصل فعاليات الحملة الوطنية بالزلفي

تواصل الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تحت شعار (وطننا أمانة) بمحافظة الزلفي والتي انطلقت عصر الأربعاء نشاطاتها المتعددة في أرجاء المحافظة. وشمل حفل الانطلاق على التعريف بالحملة من خلال المسيرة التوعوية التي جالت أنحاء المحافظة وشارك فيها جميع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص حيث حملت سيارات المسيرة لافتات توعوية لتعزيز القيم الوطنية.

ويتخلل الحملة محاضرات وندوات في المدارس والأندية والكليات المختلفة بالمحافظة خلال مدة الحملة والتي تهدف إلى تأكيد مجموعة من القيم الوطنية وترسيخها، تشمل: قيم الدين وثوابت الشريعة، قيم الوحدة الوطنية السعودية، قيم العلاقة بين الحاكم والرعية، قيم الولاء والانتماء الوطني، قيم الأسرة في المجتمع السعودي، قيم حقوق الإنسان، قيم العدل والأمانة والمساواة، قيم الحوار والتسامح.