أمير مكة يؤكد على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمحاصرة «فيروس كورونا» والقضاء عليه

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة امس مستشفى الملك فهد بجدة، واطمأن على سير العمل بالمستشفى والحالة الصحية لمراجعيه. واستمع سموه خلال تفقده لمرافق وعيادات المستشفى إلى شرح واف من مسؤولي الوزارة عن الإجراءات والاحتياطات الصحية والوقائية التي تم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشارها التي شملت إجراء عملية تعقيم كامل لوحدات الطوارئ في المستشفى وتدريب عملي للعاملين في المستشفى من ممرضين وعاملين والمساندين على كيفية الوقاية من الفيروس وتوفير وسائل الوقاية والسلامة لجميع العاملين وكذلك تقديم التوعية الصحية حول الفيروس وكيفية الوقاية منه لجميع المراجعين مع تقديم مطبوعات توعوية توضح طرق انتقال الفيروس وأساليب الوقاية منه وتجنب الإصابة به لا قدر الله وقدم مسؤولو الصحة لسموه شرحا عن عدد الحالات من المخالطين من أقرباء الحالات المثبتة والفرق الطبية التي باشرت تقديم الخدمات الطبية للحالات المؤكدة والتي أثبتت ولله الحمد عدم وجود أي حالات ايجابية خلال اليومين الماضيين فيما بلغ عدد العينات التي تم فحصها منذ بداية ظهور المرض قرابة ( 900 ) عينة ثبت خلوها من الإصابة بمرض الكورونا ماعدا 20 عينة كانت ايجابية. واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على وحدة التعقيم بالمستشفى التي تعد من أحدث الوحدات في الشرق الأوسط التي تعتمد على المعايير الدولية في تعقيم الأدوات بأقسام المستشفى المختلفة والتي تشمل العمليات والطوارئ وأقسام العناية المركزة والتي تضمن خلو هذه الأدوات من أي أثار للبكتيريا أو الفيروسات.

عقب ذلك قام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بجولة في البرج الطبي شملت قسم الأشعة التشخيصية الذي يحتوي على جهازي أشعة مقطعية من أحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية الذي يقوم بعمل الفحوصات التشخيصية في وقت قياسي لا تتجاوز نصف دقيقة مما يساعد في تشخيص الحالات المشتبه بها في وقت قياسي. كما شملت جولة سموه في قسم الأشعة وحدة الرنين المغناطيسي التي تحتوي جهازين من أحدث أجهزة الأشعة في العالم والذي يساهم في الحد من قوائم الانتظار للمرضى لإجراء هذا النوع من الأشعة. واختتم سموه الجولة بتفقد قسم العمليات بالبرج الطبي والذي يحتوي على عدد (9) غرف علميات حديثة ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنية والرقمية مطلعاً بعدها على أنظمة مكافحة العدوى والتعقيم بقسم العمليات. وفي ختام زيارته للمستشفى طمأن سموه المواطنين والمراجعين على استقرار الوضع الصحي في المستشفى وعدم وجود ما يثير القلق من انتشار الفيروس. وأوصى سمو أمير منطقة مكة المكرمة الجميع بمضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين واتخاذ كل تدابير سبل الوقاية والتوعية الصحية لمحاصرة والقضاء على هذا الفيروس وتقديم فائق الرعاية الصحية والاهتمام بالمصابين والمخالطين والحالات المشتبه بها وبقية المرضى بشكل عام تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي يوجه بخدمة المرضى ورعايتهم والاهتمام بتلبية احتياجاتهم.