مخالفون يتصدون لمراقبي لجنة التعديات بمكة المكرمة

تجمهر عدد من المخالفين في منطقة بحرة وحداء على أعضاء لجنة التعديات ببلدية بحره الفرعية بمكة المكرمة أثناء قيامهم بإزالة بعض التعديات والأحوشة المقامة على الأراضي غير النظامية، محاولين بذلك إثنائهم عن أداء مهمتهم، حيث تعرض المراقبين وأعضاء اللجنة إلى المعارضة والتهديد من قبل بعض هؤلاء المخالفين والمتعدين على الأراضي.

أوضح ذلك المهندس خالد بن عبدالله سندي رئيس بلدية بحره الفرعية، وقال إن منسوبي البلدية والمراقبين واجهوا صعوبات بالغة ومعارضة من قبل بعض هؤلاء المخالفين ورغم ذلك فإنهم واصلو عملهم، مؤكدا بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.

وكانت بلدية بحره قد قامت بحملة خلال شهر جمادى الأولى الماضي شملت عددا من مواقع التعديات غير النظامية في منطقة بحرة وحداء وبمشاركة شرطة بحره وعدد من منسوبي الجهات الأمنية، وأسفرت الحملة عن إزالة (24) موقعا، عبارة عن أحواش وأساسات بالبلك الخرساني وعقوم ترابية.

وزاد سندي إن جميع المواقع التي تم إزالتها عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة وكانت مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود مايثبت ملكيتهم لها.

وأكد بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.