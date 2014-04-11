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الشيخ الناصر يطلع على مشاريع جمعية سيهات ويثني عليها

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الشيخ الناصر يطلع على مشاريع جمعية سيهات ويثني عليها الشيخ الناصر يطلع على مشاريع جمعية سيهات ويثني عليها

    دعا الشيخ علي الناصر بعد زيارته جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية المقتدرين للوقوف مع الجمعية التي تعتبر رائدة في كثير من مشاريعها على مستوى المملكة، واصفاً الجمعية بالفتح الدائم في عطاء الخير، وبالمتجددة دائماً وأبداً، مضيفاً أن ما وصلت إليه اليوم ما هو إلا امتداد لما كانت عليه في بدايتها.

وتعرف الناصر خلال الزيارة على البرامج والأنشطة والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب الأهداف الإستراتيجية التي شرحها رئيس مجلس الإدارة عبدالرؤوف المطرود حيث تضمن ذلك الرسالة التي وضعتها الجمعية في حسبانها لتحقيق التنمية المستدامة للمستفيدين.

وعن الجمعية قال الناصر: إنها عمل عظيم بدأ بالخطوة الأولى من المؤسسين، وتقدم أكثر فأكثر، حتى وصل لما نشاهده من تحقيق الطموحات، مشيرا إلى أهمية احتضان مثل تلك المشاريع من قبل المجتمع، إذ يتحقق بذلك النفع للمؤمنين.

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