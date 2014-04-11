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البدرى فرغلى: 9ملايين متضرر من المعاش المبكر ولا بديل عن الحد الأدنى

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البدرى فرغلى: 9ملايين متضرر من المعاش المبكر ولا بديل عن الحد الأدنى البدرى فرغلى: 9ملايين متضرر من المعاش المبكر ولا بديل عن الحد الأدنى

قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ يوم الخميس المقبل بالاتحاد لمناقشة مطالبنا "الحد الأدنى للمعاشات" و"العلاوة لمن يتقاضون معاشا ضعيفا"، ومطالبا بإسقاط "قانون 135" وإلغاء "المادة 165" وتعديل كل المواد التى تأخذ من حق المواطن صاحب المعاش، وحل أزمة "المعاش المبكر" و"المعادل الحسابى" و"تعديل المادة 18" وتسويات المعاش بنسبة 100% بدلا من 80% من متوسط الأجر، وعمل التدرج بزيادة 5.% عن كل سنة اشتراكا ومن أمضى 36 سنة بالوظيفة يأخذ 18%.

وأضاف البدرى، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، "أن الاجتماع سيعقد لتحديد الإجراءات التى سنتخذها إذا لم تنفذ هذه المطالب، وذلك لأن إمهاله رئيس مجلس الوزراء 30 يوما قربت على الانتهاء وأصحاب المعاشات فى انتظار أى لفتة طيبة أو بادرة تطمئنهم، ولكن جاءت البداية بضم المعاشات المبكرة لمن هم بعد يوليو الماضى وهذا قرار يعالج فئة ضئيلة جدا 20 ألف و300 مستفيد فقط بقيمة64.8 مليار جنيه، والمشكلة تكمن فى الفئة ما قبل يوليو الماضى وهم 9 ملايين من أصحاب المعاشات.

وأشار البدرى إلى أنه إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الواجب تنفيذها لتحقيق مطالبنا من الآن حتى الخميس 24 أبريل سيكون من حقنا اتخاذ أى إجراء نتفق عليه بالاتحاد ضد هذه الحكومة لأنه سيتبقى من المهلة 6 أيام فقط.

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مصر 365

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