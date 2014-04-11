سريلانكي يضرم النار في نفسه بعد رفض أستراليا منحه اللجوء

ذكرت تقارير إخبارية، الجمعة، أن سريلانكيا كان يطلب اللجوء السياسي في أستراليا نقل إلى أحد مستشفيات سيدني بعدما أضرم النار في نفسه بسبب رفض طلبه.

وصب الرجل البنزين على نفسه في مكان عمله بحوض لبناء السفن يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم مجلس لاجئي التاميل، تريفور جرانت، لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن الرجل أصيب بحروق في معظم جسده.

وأضاف «جرانت»: «هناك بعض الأمل في أن ينجو».

وذكرت إدارة الهجرة أن الرجل وصل إلى أستراليا في 2012 وخرج من مركز لاحتجاز المهاجرين في أكتوبر انتظارا لنتيجة طلب اللجوء الذي قدمه، ورفض طلبه العام الماضي وكذلك استئنافه ضد هذا القرار.