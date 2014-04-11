أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

سريلانكي يضرم النار في نفسه بعد رفض أستراليا منحه اللجوء

Google+ Print

ذكرت تقارير إخبارية، الجمعة، أن سريلانكيا كان يطلب اللجوء السياسي في أستراليا نقل إلى أحد مستشفيات سيدني بعدما أضرم النار في نفسه بسبب رفض طلبه.

وصب الرجل البنزين على نفسه في مكان عمله بحوض لبناء السفن يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم مجلس لاجئي التاميل، تريفور جرانت، لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن الرجل أصيب بحروق في معظم جسده.

وأضاف «جرانت»: «هناك بعض الأمل في أن ينجو».

وذكرت إدارة الهجرة أن الرجل وصل إلى أستراليا في 2012 وخرج من مركز لاحتجاز المهاجرين في أكتوبر انتظارا لنتيجة طلب اللجوء الذي قدمه، ورفض طلبه العام الماضي وكذلك استئنافه ضد هذا القرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية