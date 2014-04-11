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حملة السيسي: نريد الوصول إلى مليون توكيل لنؤكد شعبية المشير الجارفة

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كشفت مصادر في حملة المشير عبدالفتاح ، لصحيفة «عكاظ »، الجمعة، أن هناك قيادات في الحملة ترغب في الوصول لأكبر قدر ممكن من التوكيلات الرئاسية، مشيرة إلى أن الرقم المبدئي الذي ترغب الحملة في الوصول إليه هو مليون توكيل، على اعتبار أن هذا الرقم يؤكد الشعبية الجارفة للمشير، فضلا عن أنه مؤشر مبدئي على حسم السيسي للانتخابات من الجولة الأولى.

وكانت يارا خلف، عضو المكتب الإعلامي للحملة المركزية للمشير السيسي، أوضحت لـ«الشرق الأوسط اللندنية»، السبت، أنه «لم يتم عمل إحصاء تام لعدد التوكيلات التي جمعت للسيسي حتى الآن، وإن الحملة المركزية ما زالت في طور جمع هذه التوكيلات التي تمت من كل المحافظات، وتقوم حاليا بعمل فرز وفحص لازم لها على مدار الساعات الـ24، نظرا لأنها تخطت مئات الآلاف».

وحول موعد تقدم السيسي بأوراق ترشحه، خاصة مع إنهائه لكل إجراءات الترشح ومنها الكشف الطبي اللازم، ذكرت «يار»ا أن «اللجنة حريصة على كل توكيل جرى عمله للمشير، وأن يكون صاحب التوكيل مشاركا بتأييده، وهو ما يتطلب بعض الوقت».

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