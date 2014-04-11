تايلور سوفيت تستبدل كارا ديليفيني بسيلينا غوميز

يبدو أنّ النجمة Taylor Swift قد تخلّت جديّاً عن صداقتها مع النجمة Selena Gomez، واستبدلت بها صداقة جديدة مع عارضة الأزياء الشهيرة Cara Delevingne.

فبعد أن أعلنت Taylor سابقاً عن شعورها بالاشمئزاز اتجاه Selena وابتعدت عنها، إثر عودة الأخيرة إلى حبيبها المثير الدائم للمشاكل Justin Bieber، شوهدت تتسوّق وتتناول الغداء مع عارضة الأزياء Cara، إعلاناً لولادة صداقة جديدة بينهما.

وقد التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لهما في نيويورك، خلال التسوق وتناول الطعام، إضافة إلى القهوة التي أحضرتها Taylor لصديقتها الجديدة.

ورغم أنّ Taylor Swift، البالغة من العمر 24 عاماً، وCara Delevingne ، البالغة من العمر 21 عاماً، ثنائي مختلف جداً من حيث اللباس ونمط الحياة، إلا أنّ الانسجام بدا واضحاً جداً بينهما أثناء التسوّق.

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