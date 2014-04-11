أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تايلور سوفيت تستبدل كارا ديليفيني بسيلينا غوميز

Google+ Print
تايلور سوفيت تستبدل كارا ديليفيني بسيلينا غوميز تايلور سوفيت تستبدل كارا ديليفيني بسيلينا غوميز

يبدو أنّ النجمة Taylor Swift قد تخلّت جديّاً عن صداقتها مع النجمة Selena Gomez، واستبدلت بها صداقة جديدة مع عارضة الأزياء الشهيرة Cara Delevingne.

فبعد أن أعلنت Taylor سابقاً عن شعورها بالاشمئزاز اتجاه Selena وابتعدت عنها، إثر عودة الأخيرة إلى حبيبها المثير الدائم للمشاكل Justin Bieber، شوهدت تتسوّق وتتناول الغداء مع عارضة الأزياء Cara، إعلاناً لولادة صداقة جديدة بينهما.

وقد التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لهما في نيويورك، خلال التسوق وتناول الطعام، إضافة إلى القهوة التي أحضرتها Taylor لصديقتها الجديدة.

ورغم أنّ Taylor Swift، البالغة من العمر 24 عاماً، وCara Delevingne ، البالغة من العمر 21 عاماً، ثنائي مختلف جداً من حيث اللباس ونمط الحياة، إلا أنّ الانسجام بدا واضحاً جداً بينهما أثناء التسوّق.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي