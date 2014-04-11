أمير الرياض يشيد بدور «الهيئة» ورجالها في المحافظة على القيم

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالدور البارز الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا وأثنى على كافة الجهود التي يبذلها رجال الهيئات في سبيل المحافظة على القيم وآدابنا الإسلامية مستعرضاً الدعم االكبير الذي تلقاه الهيئة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يشد من أزرهم لتثبيت قيمنا ومبادئنا في هذه المملكة الغالية جاء ذلك أثناء افتتاح سموه صباح يوم أمس الخميس توسعة مبنى فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في منطقة قصر الحكم يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وبحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والمدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن صالح العصيمي وبحضور المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط .

من جهته أعرب مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن صالح العصيمي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز على اهتمامهما بمشروع التوسعة ودعمهما ومتابعتهما لجهود الهيئة مبيناً العصيمي أن هذا الافتتاح يعد دعماً حقيقياً من سمو أمير الرياض وسمو نائبه لعمل الهيئة ودافعاً قوياً للعاملين بالفرع كما شكر الرئيس العام للهيئة على دعمه المستمر لعمل الفرع ومتابعته لأعمال التوسعة الجديدة وقدم شكره للهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض وعلى رأسها المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط.

ويأتي افتتاح توسعة الفرع الذي يقع في منطقة قصر الحكم تجسيداً لأهمية موقع قصر الحكم الذي انطلقت منه الرسالة الخالدة لمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - وقد جنت الرياض ما غرسته القيادة الحكيمة لهذه البلاد في المدينة من خطط وبرامج ومشاريع على مدى العقود الماضية حتى تحققت كبرى المنجزات على أرضها في شتى المجالات في الوقت الذي تواصل فيه الرياض مسيرتها المباركة لتحقيق المزيد من مواقع الريادة والنجاح تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض.