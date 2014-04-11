استشهاد رجلي أمن تعرضا لإطلاق نارٍ من مجهولين على الحدود السعودية اليمنية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة السابعة من صباح أمس الأربعاء الموافق 9/ 6/ 1435ه، وأثناء قيام دوريات حرس الحدود بمركز الربوعة بقطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير بأداء مهامها على الحدود السعودية - اليمنية، تعرضت لإطلاق نار كثيف من مجهولين داخل الأراضي اليمنية مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد رئيس الرقباء عبدالرزاق عبدالله مشهور الغامدي والجندي محمد أحمد بن سلمان القحطاني تغمدهما الله بواسع رحمته، وتقبلهما من الشهداء.

وأوضح المتحدث الأمني بأنهما سيعاملان معاملة شهداء الواجب، وأكد أن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها في متابعة هذا الاعتداء الآثم بالتنسيق مع الجهات الأمنية باليمن الشقيق.