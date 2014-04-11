شفـاعة الملـك تنقـذ «الشراحيلي» من القصاص

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة بمكتبه بالإمارة امس ذوي القتيل محسن بن أحمد علي غروي "سعودي الجنسية " المتنازلين عن دم القتيل لوجه الله تعالى ثم استجابة لشفاعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- . وتم خلال الاستقبال تصديق تنازل أولياء الدم من قبل وكيلهم الشرعي محمد بن أحمد غروي عن المطالبة بالقصاص من الجاني متعب بن يحيى الشراحيلي "سعودي الجنسية " النزيل بشعبة السجن العام بمدينة جازان عقب إدانته شرعاً بجريمة القتل بسبب خلاف خاص بينهما، ابتغاء ثواب الله عز وجل ثم استجابة لشفاعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله . وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن شكره وتقديره لشقيق القتيل وأولياء الدم على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني احتساباً لرضا الرب وتقرباً إليه جل وعلا داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، واصفاً سموه استجابة ذوي القتيل بالموقف المشرف الذي يجسد ما يتصفون به من أخلاق حميدة.

من جانبه أكد وكيل إمارة منطقة جازان نائب رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة الدكتور عبدالله بن محمد السويد أن شفاعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله جاءت لتكلل بالنجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بمنطقة جازان برئاسة سمو أمير منطقة جازان رئيس اللجنة ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان في هذا الخصوص.