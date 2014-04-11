«عريقات»: الاجتماع «الإسرائيلي - الفلسطيني - الأمريكي» لم يحرز تقدمًا

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أنه لم يتم إحراز «أي تقدم أو اختراق» في جلسة المفاوضات التي جرت الخميس بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور الراعي الأمريكي لعملية السلام.

وقال «عريقات»، إن جلسة المفاوضات التي استمرت حتى المساء بحضور الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي وممثل الإدارة الأمريكية، مارتن أنديك «لم يحدث بها أي تقدم او اختراق بل لا زالت المواقف متباعدة والهوة عميقة في المواقف بين الطرفين».

من جهته قال مسؤول فلسطيني آخر إن «الجلسة كانت صاخبة جدا».

وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه أن «إسرائيل تحاول مرة اخرى الضغط وابتزاز الجانب الفلسطيني بربطها الموافقة على الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بتمديد المفاوضات».