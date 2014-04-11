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مسئول بمديرية التعليم بالجيزة: اعتماد مواعيد الامتحانات خلال يومين

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مسئول بمديرية التعليم بالجيزة: اعتماد مواعيد الامتحانات خلال يومين مسئول بمديرية التعليم بالجيزة: اعتماد مواعيد الامتحانات خلال يومين

أكد مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن اعتماد مواعيد امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية من جانب الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، سيتم خلال يومين أو فى موعد أقصاه الاثنين المقبل.

وأشار المسئول الذى طلب عد ذكر اسمه، إلى أن المديرية والمحافظة تدرسان تفادى مواعيد الامتحانات والانتخابات الرئاسية حتى يتم توفير الجو المناسب للطلاب.

من جانبه أكد صفى الدين محمد وكيل المديرية، أنه فى ضوء استعداد المديرية لاستقبال امتحانات النقل، التى تبدأ فى 5 مايو المقبل، وامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية جارى طبع أوراق الأسئلة، بالمديرية.

وأضاف صفى الدين أن أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات النقل وصلت إلى الإدارات، وسيتم إرسالها إلى مخازن المدارس خلال فترة قصيرة، كما أن عدد من أوراق الإجابات المتعلق بامتحانات الثانوية العامة أيضا وصل إلى المطبعة السرية.

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