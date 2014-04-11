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اختيار أشرف عبد العال مستشارا اقتصاديا لرئيس بعثة اليونامى

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اختيار أشرف عبد العال مستشارا اقتصاديا لرئيس بعثة اليونامى اختيار أشرف عبد العال مستشارا اقتصاديا لرئيس بعثة اليونامى

وقع اختيار سكرتارية الأمم المتحدة على الشاب المصرى الدكتور أشرف عبد العال ليصبح مستشارا اقتصاديا لـ"نيكولاى ميلادينوف" المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق ورئيس بعثة اليونامى.

يذكر أن الدكتور أشرف عبد العال شغل عدة مناصب منها منصب مستشار اقتصادى بمنظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بمكتبها بعمان بالأردن، واقتصادى أول بالمكتب لوزير الاستثمار المصرى السابق أسامة صالح، كما عمل عبد العال كباحث زائر فى مركز الدراسات الأوروبية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية.

كما أنه حاصل على الدكتوراه فى اقتصاديات النقود والتمويل من كلية الاقتصاد جامعة روما عام 2011، وحصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال الدولية والسياسات العامة من جامعة كتانيا بإيطاليا عام 2005، كما حصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من كلية التجارة الخارجية – جامعة حلوان عام 1999.

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