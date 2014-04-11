ماركا: سيميوني وجد المفتاح السحري لتعطيل ميسي

أ ش أ - علقت صحيفة ماركا الاسبانية اليوم الخميس على مباراة اتلتيكو مدريد وبرشلونة فى عودة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتى انتهت بفوز النادى المدريدى بهدف نظيف واطاحته بالفريق الكتالونى من البطولة القارية.

وذكرت ماركا أن المدير دييجو سيميونى الفنى الارجنتينى لنادى اتليتكو وجد الوصفة السحرية لتحييد نجم البارسا ليونيل ميسى فى كل مرة يلجأ فيها فريقه للاستنجاد به.

واضافت ان تاتا مارتينو المدرب الارجنتينى للنادى الكتالونى حاول وضع بديل تكتيكى بأن يضع نجمه الاول على الجناح وهو مركز شغله فى ايامه الاولى كلاعب وحاول ميسى ان يبدأ تحركاته من الجناح لكنه عجز من ان يصل للمرمى وهو امر تكرر فى المواجهات الاخيرة مع اتلتيكو مدريد.

واوضحت ماركا أنه على الرغم من نجاح ميسى فى تسجيل 21 هدفا فى آخر 17 مباراة فإن لاعبى اتلتيكو مدريد عرفوا كيف يحيدوه ويبعدوه عن منطقة العمليات مما اثر سلبيا على المحاولات الهجومية لبرشلونه.