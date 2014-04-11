فورلان: نصحت سواريز بالانضمام لمانشستر يونايتد

أ ش أ - أكد النجم الأوروجوياني دييجو فورلان أنه نصح مواطنه لويس سواريز ينتقل لمانشستر يونايتد قبل انضمامه لليفربول عام 2011.

يذكر أن سواريز يقدم موسما رائعا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مسجلا 29 هدفا وقادهم لصدارة الدوري الإنجليزي حتى الآن، في الوقت الذي يقبع فيه مانشستر يونايتد في المركز السادس.

وقال فورلان ، الذي لعب لليونايتد لمدة 3 سنوات ، إن فى حال انتقال سواريز للشياطين الحمر كان يمكن ان تتغير كثيرا من الأمور في مسيرته الكروية.

وأضاف الدولي الأوروجوياني البالغ من العمر 34 عاما ومرتبط حاليا بعقد مع نادي كيريزو أوساكا الياباني لمدة عامين لصحيفة ( 4-4-2 ) : " حين قدم له ليفربول العرض ، تحدث معى سواريز طلب مني النصيحة ونصحته بأن يذهب لمانشستر يونايتد لأن هذا يعتبر الخيار الأفضل له بأن يلعب في اولد ترافورد الذي قد يشهد تحولا أكثر إيجابية بمسيرته ، لكننى تحدثت أيضا بشكل طيب عن ليفربول وتاريخه ".

يذكر أن إيان أير رئيس نادي ليفربول قد أكد يوم الإثنين الماضي بأن سواريز سيبقى مع النادي الموسم القادم ولن يتم بيعه، بالإضافة لإعلانه نية الريدز لتجديد عقد مدربه بريندان رودرجز ، بعدما قاد الفريق لتقديم واحد من أبرز مواسمه خلال السنوات القليلة الماضية .