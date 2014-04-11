مويس يهدف للعودة بيونايتد سريعا إلى دوري الأبطال

أ ش أ - أعرب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ديفيد مويس عن رغبته في العودة لدوري أبطال أوروبا سريعا.

وخرج اليونايتد مساء أمس الأربعاء من البطولة الأوروبية بعد خسارته أمام فريق بايرن ميونخ 3-1.

وقال مويس في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية "يجب علينا أن نعيد بناء أنفسنا وتركيزنا منصب على الحصول على فريق يستطيع العودة لهذه البطولة."

وأضاف "انها بطولة عظيمة - استمتعنا بها حقا – ولا يوجد عار للخروج أمام فريق مثل بايرن ميونيخ".

وبسؤاله عما اذا كان يعتقد أن عمله في اليونايتد أصبح محل شك بعد الخروج من دوري الأبطال، أجب انه ليس سؤالا يوجه له، قائلا "عملي هو النهوض ومواصلة العمل، أجد أن جميع الأشخاص في النادي جيدين، وتركيزي هو العودة الى دوري الأبطال وهذا هو الهدف الأساسي".