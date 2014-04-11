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لقطة المباراة - فرص فالنسيا ' الخيالية ' يتصدى لها حارس بازل والقائم

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لقطة المباراة - فرص فالنسيا ' الخيالية ' يتصدى لها حارس بازل والقائم لقطة المباراة - فرص فالنسيا ' الخيالية ' يتصدى لها حارس بازل والقائم

تصدى يان سومير حارس مرمى بازل، والقائم الأيسر لفرصتين قاتلتين لفالنسيا خلال مواجهة إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسنحت فرصتين للاعبي فالنسيا كانت كفيلة بقتل بازل الفائز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب.

الأولى كانت في الدقيقة 54 من كرة عرضية حاول مهاجما فالنسيا تسجيلها في الشباك.. الأولى صدها سومير والثاني ارتطمت في القائم.

والثانية في الدقيقة 89 والنتيجة تشير لتقدم فالنسيا 3-0 والهدف يتأهل بالخفافيش لنصف النهائي.. انفراد تام لباكو ألكاسير.

ولكن سومير يصد الأولى.. يتابعها زميله في نفس القائم وتضيع فرصة التأهل ويحتكما الفريقين للوقت الإضافي.

شاهد الفرصتين

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