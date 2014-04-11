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بالفيديو .. يوفنتوس يتأهل لنصف نهائي دوري أوروبا بإقصاء ليون

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بالفيديو .. يوفنتوس يتأهل لنصف نهائي دوري أوروبا بإقصاء ليون بالفيديو .. يوفنتوس يتأهل لنصف نهائي دوري أوروبا بإقصاء ليون

إفي - كرر يوفنتوس الإيطالي فوزه على ليون الفرنسي اليوم في دور الثمانية ببطولة دوري أوروبا، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي.

وفاز اليوفي على ملعبه اليوم بهدفين لواحد في إياب ربع النهائي، بعد أن فاز ذهابا في جيرلان بهدف دون رد، ليحسم التأهل بنتيجة إجمالية 3-1.

لم ينتظر المايسترو أندريا بيرلو سوى أربع دقائق على صافرة البداية ليسجل الهدف الأول على طريقته المعتادة من مخالفة ثابتة.

وتعادل الضيوف من رأسية الفرنسي جيمي برياند في الدقيقة 18 مستغلا ارتباكا دفاعيا.

لكن كلاوديو ماركيزيو أهدى الانتصار للـ"سيدة العجوز" من تصويبة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 68 باغتت حارس ليون.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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