سيفيليا يضرب بورتو برباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري أوروبا

إفي - حقق سيفيليا الإسباني فوزا كبيرا على بورتو البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أوروبا.

ويتأهل الفريق الأندلسي بهذا الفوز إلى نصف نهائي البطولة، حيث عوض هزيمته ذهابا بهدف أمام الفريق البرتغالي.

بدأ سيفيليا التهديف مبكرا عن طريق لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

وأضاف فيكتور ماتشين بيريز فيتولو الهدف الثاني في الدقيقة 26 وأحرز المهاجم الكولومبي كارلوس باكا الهدف الثالث في الدقيقة 29، واختتم الفرنسي كيفن جاميرو رباعية الفريق في الدقيقة 79.

وجاء هدف بورتو الوحيد عن طريق لاعب الوسط المتألق مؤخرا ريكاردو كواريزما في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن تحدد مباريات الدور قبل النهائي يوم الجمعة في قرعة تقام لبطولتي دوري أوروبا ودوري الأبطال.