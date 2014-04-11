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بنفيكا يعبر الى نصف نهائي دوري أوروبا على حساب الكمار

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بنفيكا يعبر الى نصف نهائي دوري أوروبا على حساب الكمار بنفيكا يعبر الى نصف نهائي دوري أوروبا على حساب الكمار

إفي - عبر بنفيكا البرتغالي الى نصف نهائي بطولة دوري أوروبا بعد أن أطاح بمنافسه الكمار الهولندي.

وفاز متصدر الدوري البرتغالي على ملعبه النور اليوم بهدفين دون رد في إياب ربع النهائي، ليكرر فوزه ذهابا في هولندا بهدف نظيف.

سجل ثنائية "الصقور" المهاجم الإسباني رودريجو مورينو في الدقيقتين 40 و71.

افتتح مورينو التسجيل من متابعة لتمريرة ذكية من الجناح الأرجنتيني إدواردو سالفيو، وكلل الثنائي تعاونهما للمرة الثانية في الهدف الآخر.

ويواصل بنفيكا شق طريقه في البطولة على أمل تعويض خسارته في نهائي النسخة الماضية امام تشيلسي الإنجليزي.

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