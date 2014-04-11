هيئة الطرق الأولى عالمياً في الحصول على الأيزو 55001

حصلت هيئة الطرق والمواصلات على شهادة المواءمة مع المعيار العالمي الأيزو 55001، الذي تم إصداره عالميا في 15 يناير الماضي، لنظام "نماء" الخاص بمجال إدارة الأصول وذلك كأول جهة حكومية على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة العالمية في هذا المجال، وذلك إثر التدقيق الذي قامت به شركة التدقيق العالمية SGS من خلال مكتبهم في بريطانيا ويعكس هذا الانجاز قدرة الهيئة على امتلاك أعلى مقومات الجودة في المحافظة على أصولها على المدى البعيد واستغلالها بالشكل الأمثل.

وأوضح عبدالله علي المدني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي أن نجاح الهيئة في هذا الإنجاز العالمي يأتي من كونها تتبع معايير جودة عالمية في عدة مجالات بالإضافة إلى امتلاكها أهدافاً بعيدة المدى للحفاظ على الأصول لصالح الأجيال القادمة واستغلالها بالشكل الأمثل والاستفادة منها وفق أرقى المعايير العالمية مما أدى إلى حصول الدولة على مراكز متقدمة في جودة البنية التحتية، حيث انعكس ذلك على انتعاش الاقتصاد المحلي وسعادة الناس ونجاح الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص لاستضافة معرض إكسبو 2020.

وأضاف: "لقد أنفقت الهيئة مبالغ ضخمة من ميزانياتها في السنوات الماضية للاستحواذ على أصول وممتلكات مختلفة خاصة بشبكة الطرق والأنفاق والجسور وكذلك أنظمة المترو والحافلات وسيارات الأجرة ووسائل النقل البحري وغيرها في إمارة دبي وذلك من أجل أن تكون هذه الأصول متميّزة وذات طابع خاص ليس على مستوى الدولة بل العالم، الذي بات يشير إلى هذه الانجازات بالبنان، لذلك ارتأت القيادة العليا في الهيئة برئاسة مطر الطاير رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وبتوجيهات من الحكومة الرشيدة في دبي، ضرورة العمل بكل تفان وإخلاص نحو تطبيق أفضل وأرقى المعايير والأنظمة والممارسات المعتمدة في هذا المجال، وتم وضع الخطط المناسبة لبناء نظام متكامل لإدارة هذه المحفظة الضخمة من الأصول للمحافظة عليها للسنوات المقبلة، لاسيما أن دبي تمتلك خططاً اقتصادية واسعة ومشاريع ضخمة مستقبلا، أهمها استضافة الحدث العالمي المنتظر إكسبو 2020 الأمر الذي يحتّم على الجميع الاهتمام بهذه الأصول بطريقة صحيحة لضمان استدامتها.

استدامة الأصول

وقال المدني: "لقد اتبعنا خلال الفترة السابقة نظام PASS55، الصادر من معهد المواصفات البريطاني، للمحافظة على أصول الهيئة ضمن أسس علمية تضمن استدامة الأصول على المدى البعيد، وبما أن التطوير لا يتوقف عند حد معين، كان لا بد لنا من مجاراة التطور في هذا المجال، وذلك من خلال التواصل مع خبراء المجال حول العالم، وحضور المؤتمرات العالمية المعنية في هذا المجال ومنها: المؤتمر العالمي، الذي أقيم في المملكة المتحدة في شهر مايو 2013 الماضي، الذي تم من خلاله الاعلان عن قرب صدور المواصفة الحديثة، لشهادة الأيزو 55001، ولكننا كنا مستعدين للمطابقة مع المواصفة الحديثة، حيث إن خطة العمل الشاملة، التي وضعت على مستوى الهيئة قبل الإعلان بحوالي أربعة أشهر من خلال فريق عمل المختصين من ذوي المهارة والكفاءة، ساهمت في رفع مستوى أداء الأصول وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع المواصفات الحديثة.

من جهته، أوضح عدي عمر الديسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات بالهيئة أن تطبيق نظام الأيزو 55001 يعتبر خطوة إضافية لدعم مسيرة الهيئة للتطور واتباع أفضل الأنظمة والحصول على أرقى الشهادات العالمية في كافة المجالات. وقد قمنا من خلال العمل الدؤوب على بناء قاعدة رصينة للأصول وتخطيط استدامتها .

مواصفات عالمية

أوضح عدي الديسي أن المواصفة العالمية الأيزو 55001 تركز على ضرورة تطبيق الجوانب الإدارية المختلفة لإدارة نظام إدارة الأصول مما يجعلها أكثر شمولية من مواصفة PASS55 التي تركز على الجوانب الفنية في إدارة الأصول، مؤكدا كذلك أن الهيئة تسعى خلال العام الجاري إلى إنجاز العديد من الخطط الموضوعة وذلك على مراحل مختلفة منها: العمل على تحديث البيانات الخاصة بها بالإضافة إلى دعم إدارة الأصول والممتلكات للمؤسسات التشغيلية بالمعلومات اللازمة لزيادة كفاءة أداء الأصول، وتقديم تقارير دورية خاصة بأداء الأصول على مستوى الهيئة.