سفارة الدولة في باكو تشارك باحتفال جمهورية نخشوان

شارك عمر أحمد الزرعوني القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة بباكو، في الحفل الذي أقيم بجمهورية نخشوان - التي تتمتع بحكم ذاتي والتابعة لجمهورية أذربيجان - بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس جمهورية نخشوان.

حضر الحفل إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وواصف طاليبوف رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخشوان وممثلو الحكومة في نخشوان وممثلو السلك الدبلوماسي في أذربيجان.

والتقى الزرعوني خلال الحفل بالرئيس الأذربيجاني ونقل تهاني دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية أذربيجان بهذه المناسبة وتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار.

وألقى الرئيس الأذربيجاني كلمة خلال الحفل رحب فيها بالضيوف .. واشار إلى المكانة التاريخية لنخشوان واتصالها العميق مع اذربيجان والإنجازات التي تحققت فيها منذ تولي الرئيس الراحل حيدر علييف مقاليد الحكم في أذربيجان وحتى الآن إلى جانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتطور المستوى العسكري لجمهورية نخشوان ذات الحكم الذاتي.

وخلال الحفل منح الرئيس إلهام علييف عدداً من الأوسمة والميداليات لعدد من الشخصيات تكريماً لجهودهم في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية نخشوان تبعه حفل موسيقي.