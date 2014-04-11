أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سفارة الدولة في باكو تشارك باحتفال جمهورية نخشوان

Google+ Print
سفارة الدولة في باكو تشارك باحتفال جمهورية نخشوان سفارة الدولة في باكو تشارك باحتفال جمهورية نخشوان

شارك عمر أحمد الزرعوني القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة بباكو، في الحفل الذي أقيم بجمهورية نخشوان - التي تتمتع بحكم ذاتي والتابعة لجمهورية أذربيجان - بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس جمهورية نخشوان.

حضر الحفل إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وواصف طاليبوف رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخشوان وممثلو في نخشوان وممثلو السلك الدبلوماسي في أذربيجان.

والتقى الزرعوني خلال الحفل بالرئيس الأذربيجاني ونقل تهاني دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية أذربيجان بهذه المناسبة وتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار.

وألقى الرئيس الأذربيجاني كلمة خلال الحفل رحب فيها بالضيوف .. واشار إلى المكانة التاريخية لنخشوان واتصالها العميق مع اذربيجان والإنجازات التي تحققت فيها منذ تولي الرئيس الراحل حيدر علييف مقاليد الحكم في أذربيجان وحتى الآن إلى جانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتطور المستوى العسكري لجمهورية نخشوان ذات الحكم الذاتي.

وخلال الحفل منح الرئيس إلهام علييف عدداً من الأوسمة والميداليات لعدد من الشخصيات تكريماً لجهودهم في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية نخشوان تبعه حفل موسيقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي