طحنون بن محمد يتسلم نسخة من كتاب «خليفة بن زايد فارس الألفية»

تسلم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية نسخة من كتاب "خليفة بن زايد فارس الألفية". جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوانه، بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، سالم بن إبراهيم السامان مؤلف الكتاب.

وأشاد سموه بالجهد الكبير الذي بذله السامان في تأليف هذا الكتاب الذي يعد وثيقة مهمة وموسوعة تاريخية توثق لحقبة مجيدة في تاريخ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

واعتبر سموه الكتاب مرجعاً مهماً لأبناء الوطن والمسؤولين والأجيال الحاضرة والقادمة، لينهلوا من معينه ويستفيدوا من خبرة قائد نذر نفسه لخدمة وطنه وأبناء شعبه وإسعادهم.

وتربى سموه على يد والده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال معايشته وملازمته واكتسب الخبرة الواسعة في جميع مجالات العمل الوطني وبناء الدولة.

وقدم للكتاب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وأكد سموه أن الدول تقاس بانجازاتها لا بعمرها الزمني، وهذه الانجازات لاتتحقق إلا بوجود قيادة تمتلك الرؤية الصائبة، وتضع الخطط الاستراتيجية الواضحة، وتعرف ما تريد تحقيقه لأبناء شعبها ووطنها.

وأكد السامان في تمهيده للكتاب، أن صاحب السمو رئيس الدولة هذا الإنسان يحمل في شخصيته وقلبه ما لا يحمله انسان عرفته من قبل، من طيبة ومحبة لوطنه وشعبه، كما يحمل من صفات القادة الشجعان الذين لا هم لهم سوى إسعاد أبناء وطنهم. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين بديوان سمو ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية.