تعاون بين جامعتي الشارقة وزين العابدين الماليزية

أكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالوكالة أن الجامعة وبدعم وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة تحرص كل الحرص على التواصل مع كافة المؤسسات التعليمية من جامعات ومراكز بحثية ومعاهد عليا داخل وخارج الدولة، والتعاون في كافة المجالات العلمية والأكاديمية من أجل تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في التخصصات المختلفة، وتقديم تجربة جامعة الشارقة الرائدة.

جاء ذلك خلال استقباله، بحضور ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، الأستاذ الدكتور يحيى إبراهيم نائب مدير جامعة السلطان زين العابدين بكوالاتيرنجانو في ماليزيا.

وأضاف النعيمي: إن جامعة الشارقة ترتبط بعلاقات قوية واتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات الماليزية، مرحباً بكافة أشكال التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والأساتذة والبرامج العلمية المشتركة، ومقدماً نبذة عن جامعة الشارقة منذ تأسيسها، وعدد الكليات، والبرامج التي توفرها الجامعة.

وقدم ماجد الجروان للوفد الزائر شرحاً كاملاً عن الجامعة والإمكانيات المتوفرة بها من المعامل والمختبرات.

وأشاد يحيى إبراهيم بجامعة الشارقة، وما تمتلكه من إمكانيات جعلتها من الجامعات المرموقة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، .